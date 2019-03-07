РИАМО - 7 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Сергея и Наталью Белоголовцевых за реализацию в регионе благотворительного проекта «Лыжи мечты» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Спасибо за такой важный проект, как «Лыжи мечты»! #нашеподмосковье #благотворительность», – написал Воробьев в Instagram.

Также губернатор опубликовал видео того, как проходил спортивный горнолыжный праздник «Лыжи мечты для каждого» в Раменском районе. Участие в соревнованиях приняли лыжники в возрасте от шести до 25 лет.

В 2017 году правительство Московской области подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с некоммерческой организацией «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева».

«Лыжи мечты» – программа реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами.

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой с помощью команды волонтеров на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья. За время своего существования реабилитационная программа помогла поправить здоровье тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями со всей России, отмечается на сайте проекта.