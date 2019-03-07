РИАМО – 7 мар. В Москве задержана женщина, обвиняемая в приготовлении к убийству по найму, осуществить злодеяние она попросила своего знакомого, заплатив ему 3,5 миллиона рублей, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По сведениям СМИ, задержанной является экс-член правления Московского залогового банка Елена Дудурова. Женщина заплатила киллеру, что лишить жизни бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова, который был задержан в 2013 году в числе прочих подозреваемых в убийстве липецкого единоросса Михаила Пахомова. Харитонов был приговорен к тюремному заключению, на свободу он вышел досрочно.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Москвы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму»)», – сказала собеседник агентства.

По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступленный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей.

«Для этого она попросила своего приятеля помочь ей найти киллера. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем, с которым договорилась о сумме вознаграждения за совершение убийства в размере 3,5 миллионов рублей», – уточнила Иванова.

В ходе неоднократных встреч обвиняемая предоставила всю необходимую информацию о потерпевшем и договорилась встретиться после совершения преступления.

«Так, 5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», – добавила представитель пресс-службы.

Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников столичной полиции заказное убийство было предотвращено.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – заключила Иванова.