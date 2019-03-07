РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мар. На Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске по просьбе жителя очистили от снежных навалов тротуар, ведущий к автобусной остановке, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь написал на портале, что из-за снежного навала на тротуаре проблематично подойти к автобусной остановке «Леспаркхоз» на Волоколамском шоссе в сторону центра.

«Работы по очистке от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге Волоколамское шоссе с 29-го по 32-й километр выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».