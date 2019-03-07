РИАМО – 7 мар. Из дома пожилой женщины в Истре неизвестный вынес свыше 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что 6 марта в полицию поступило заявление от женщины 1953 года рождения, которая рассказала, что обнаружила пропажу крупной денежной суммы.

«По словам пенсионерки, в ее дом проник неизвестный, откуда похитил денежные средства и личное имущество. Сумма ущерба 1 645 000 рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – заключил сотрудник пресс-службы.

Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более 3 млн руб украли в Одинцове>>