В этот уикенд жители Московского региона попрощаются с Масленицей – самые масштабные проводы зимы пройдут в столичном парке Горького, на фестивале «Московская Масленица» и в подмосковной усадьбе Захарово. Ценители живописи смогут увидеть картины знаменитой лондонской школы в Пушкинском музее, а фанаты ретротехники – отправиться на фестиваль «Олдтаймер» в «Сокольниках». Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события праздничных выходных.

ПЯТНИЦА, 8 марта

Премьера фильма «Ван Гоги»

С 7 марта в прокат выходит драма «Ван Гоги» от сценариста «Ассы» и продюсера «Страны глухих» Сергея Ливнева. Главные роли в фильме исполнили актеры Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, дуэт которых критики назвали «потрясающей химией». Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях отца – знаменитого режиссера с талантливым, но безызвестным сыном-художником. Герои проходят тяжелый путь примирения после известия о болезни Паркинсона, которая диагностирована у отца. За саундтрек, написанный композитором Леонидом Десятниковым, фильм получил специальный диплом «Кинотавра».

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 300 рублей

Выставка «Ладья. Весенняя фантазия 2019»

В столичном «Экспоцентре» в преддверии Международного женского дня открылась выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2019». Свои лучшие работы в Москву привезли более 700 мастеров и организаций народных промыслов из Вологодской, Кировской, Тульской, Ярославской и Пензенской областей, из республики Дагестан, Чувашии, Бурятии и других регионов. Гостей также ждут уникальные вещи от российских дизайнеров, выступления этнических и фольклорных музыкантов и гастрономическая экскурсия по разным регионам России. Выставка проходит с 4 по 8 марта.

Где: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2 (залы 4 – 6)

Цена: 300 рублей, льготные категории – бесплатно

Выставка «Ладья. Весенняя фантазия‑2019» в Москве>>

Выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и лондонская школа»

В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с 5 марта проходит выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и лондонская школа». Российский зритель впервые познакомится с этой значительной главой в истории современного британского искусства. Термин «лондонская школа» был введен в обиход в 1976 году для обозначения ряда выдающихся лондонских художников, в работах которых в центре внимания была человеческая фигура. Для них также характерен интерес к пейзажному жанру. В экспозиции представлено 80 живописных и графических работ из собрания лондонской Tate Gallery. Специально к выставке подготовлена образовательная программа, в рамках которой пройдут лекции кураторов проекта.

Где: Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Цена: билеты 250-500 рублей

Выставка «Необъяснимое влечение»

В Мультимедиа Арт Музее 6 марта открылась фотовыставка звезды современной американской арт-сцены Алекс Прейгер «Необъяснимое влечение», организованная совместно с музеем изящных искусств Ле Локля (Швейцария). В работах фотографа находит отражение близость к голливудскому закулисью, отсылки к культовым кинофильмам и объектам поп-культуры. По оценке критиков, за ярким и привлекательным фасадом работ Прейгер кроется психологически насыщенный сюжет. В экспозицию вошли работы из всех ключевых фотографических серий Алекс Прейгер, а также четыре фильма: дебютные киноработы Прейгер «Отчаяние» и «Воскресенье», фильмы «Маленькая смерть» и «Премьера» с прима-балериной Эмили Козетт в главной роли.

Где: Москва, ММАМ

Цена: от 250 до 500 рублей

Празднование 8 марта на ВДНХ

В «Городе зимы» на ВДНХ 8 марта будут поздравлять представительниц прекрасного пола. Каждая посетительница ВДНХ 8 марта сможет принять участие в специальных мастер-классах по плетению весенних венков и изготовлению авторских украшений. На катках «Ракета» и «Цветник» будут оборудованы яркие фотозоны, где можно будет сделать снимок. В праздничный день с 18:00 до 23:00 на «Ракете» запланирована музыкальная программа. Откроют танцевальный вечер любимцы публики – группа Cheese People. Вечер продолжится зажигательным сетом Эрики Лундмоен.

Где: Москва, ВДНХ, «Город зимы»

Цена: билеты на каток – от 350 рублей

Чем заняться на фестивале «Московская Масленица»>>

«Олдтаймер 2019» в Сокольниках

Самая масштабная выставка старинных автомобилей и технического антиквариата «Олдтаймер-галерея» открывается в КВЦ «Сокольники» в 28-й раз. С 7 по 10 марта гости смогут увидеть сотни технических диковинок, давно позабытых курьезных изобретений и восхитительных дизайнерских решений прошлого. Например, машины из кортежей генсеков Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и М. С. Горбачева. Коллекционеры и любители антиквариата найдут много интересного на «Блошином рынке». В рамках выставки пройдет фестиваль технических музеев, на котором свои коллекции представят десятки российских и зарубежных музеев.

Где: КВЦ «Сокольники»

Цена: 600 рублей

Концерт Петра Налича

Музыкальный коллектив Петра Налича 8 марта даст праздничный концерт и сыграет «самые любовные и мелодичные» песни из своего репертуара. Поклонников творчества артиста ждут композиции «Еду далеко», «Деридум», «Roses», «Ты ищи меня во сне», «Вино» и другие.

Где: Москва, клуб RED

Цена: от 1200 рублей

СУББОТА, 9 марта

Масленица в Парке Горького

Более 20 интерактивных спектаклей и концертов, танцевальные флешмобы, спортивные мастер-классы и творческие занятия ждут гостей Парка Горького 9 и 10 марта. На главной сцене 9 марта выступят фолк-группы «Поверье», Folk Beat, «Кот Билли Бонса», «Билет на Луну», «Переполох», «Партизан ФМ», Алена Минулина. В воскресенье 10 марта свои песни исполнит популярная группа «Моя Мишель». А под занавес праздника в парке по традиции сожгут арт-объект, символизирующий зиму. В это году им стал пятиметровый валенок из соломы.

Где: Москва, ЦПКиО имени Горького

Цена: бесплатно

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Фестиваль науки WOW! HOW? в РАН

© портал мэра Москвы

В Большом зале Российской академии наук 9 и 10 марта будет проводиться фестиваль науки для всей семьи WOW! HOW? Настоящие ученые расскажут детям о сложных вещах самым простым языком. Гостей ждут 30 мастер-классов, мини-шоу и интерактивных зон. На сцене WOW! HOW? покажут зрелищное шоу «Полный отрыв!», которое, по заявлению организаторов, не имеет аналогов в мире. На фестивале будут представлены самые разные направления науки, в том числе робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое.

Где: Москва, РАН

Цена: от 650 до 2490 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

Главная подмосковная Масленица в Захарове

Главную Масленицу Московской области будут отмечать 10 марта в деревне Захарово в Одинцовском городском округе. Хозяин праздника – боярин Одинец пригласит гостей на сказочную поляну парка музея-заповедника А.С. Пушкина, где развернется грандиозная масленичная деревня. Гостей ждет дегустация блинов, традиционные масленичные забавы – масленичный столб, перетягивание каната и другие. Для детворы подготовили игры в снежном городке, ледяные горки, хороводы, народный театр и многое другое. На ярмарке можно будет купить ярославские игрушки, павловопосадские платки, новгородские туески и лапти, костромские короба, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай и многое другое. Завершится празднование взятием снежного городка и сожжением чучела зимы.

Где: Московская область, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Цена: вход свободный

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Концерт Tricky

Основоположник британского трип-хопа и представитель бристольской андеграунд-сцены Tricky даст весенний концерт в Москве. Музыкант создает многогранную музыку, в которой сочетаются элементы альтернативного рока, хип-хопа, стиля танцевальной музыки раггамаффин и других жанров. В записи его последнего альбома Ununiform приняли участие звезды российского хип-хопа Скриптонит и Смоки Мо.

Где: Москва, Главclub Green Concert

Цена: от 2 тысяч рублей