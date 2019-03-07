РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. В подмосковном Подольске автоинспекторы поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и подарили им цветы, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД управления МВД России по городскому округу Подольск.

«Подольские автоинспекторы поздравили прекрасную половину человечества с приближающимся праздником. Вместо проверки документов и нотаций – букет весенних цветов. Поздравление с Международным женским днем от сотрудника ДПС – неожиданно и приятно вдвойне», – говорится в сообщении.

Для женщин-водителей это стало приятным сюрпризом и добавило весеннего настроения.