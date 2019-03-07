РИАМО – 7 мар. Масленичный «Ценопад» развернется на грядущих выходных в Мытищах, по прогнозам, ярмарку могут посетить свыше 7 тысяч человек, которым предложат выпить горячих напитков, продегустировать блины с различными начинками, попробовать горячие пельмени и вареники, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 8 по 10 марта в Мытищах пройдет одна из самых насыщенных масленичных ярмарок региона «Ценопад – широкая Масленица». На площади возле здания администрации города в рамках мероприятия пройдут масштабные масленичные гуляния. Ожидается, что ярмарку посетят более 7 тысяч человек», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он уточнил, что в этом году социальную ярмарку «Ценопад» совместили с Масленицей.

«На ярмарке будет организовано 50 торговых мест. Помимо традиционных товаров и продуктов питания, товаропроизводители и предприниматели Московской области, фермеры и гончары представят широкий ассортимент уникальной продукции покупателям, так как мероприятие одновременно является «Ценопадом», посетители смогут приобрести товары по выгодным ценам. Также на ярмарке будут присутствовать, в том числе, ремесленники из Ярославля и Суздаля. Сама площадка будет богато оформлена тематическими украшениями, которые были созданы художниками региона», – дополнил Посаженников.

Все гости и жители региона между праздничными гуляниями смогут выпить горячих напитков, продегустировать блины с различными начинками, а также попробовать горячие пельмени и вареники.

Так, 9 марта на Масленице всех посетителей бесплатно угостят большим пирогом.

«А 10 марта запланирована музыкально-концертная программа «Масленичный переполох», уличная интерактивная программа – традиционный масленичный разгуляй с элементами театрализации «Скоморошье веселье», также на ярмарке будет работать настоящая русская печь, и гости мероприятия смогут приобрести горячую выпечку», – добавляется в сообщении.

Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть памятные сувениры. Например, для участников подготовлены конкурсы – «Конкурс блина», перетягивание каната.