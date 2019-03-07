РИАМО – 7 мар. В Москве бывшего заместителя директора Федерального агентства специального строительства Александра Загорулько признали виновным в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, он получил 8 лет колонии, сообщается на официальном сайте СК России.

Следствием установлено, что с сентября 2013 по декабрь 2015 года в рамках выполнения работ по строительству и капитальному ремонту трех объектов Минобороны России Загорулько в составе организованной группы, в которую входили бывший заместитель директора Спецстроя России Александр Буряков и представители субподрядных организаций Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев, совершил хищение денежных средств путем подготовки и предоставления заказчику документов, отражающих заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ.

«Пользуясь должностным положением, он создавал условия для подписания этих документов предприятиями, подведомственными Спецстрою России, а также уполномоченными лицами Минобороны России. В результате указанных действий похищено более 1,093 миллиарда рублей, которыми члены преступной группы распорядились по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Кроме того, летом 2014 года за общее покровительство и попустительство при контроле выполняемых в рамках государственного оборонного заказа работ Загорулько получил через посредника взятку в виде автомобиля Lexus LX 570 стоимостью более 4,5 миллиона рублей.

«Решением Щербинского районного суда города Москвы Загорулько, заключившему ранее досудебное соглашение, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 миллионов рублей», – подчеркивается в материале.

Ранее решением суда Буряков, также заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере»), и ему назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Караханова и Ошакбаева передано в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Арцыгова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, также окончено. В настоящее время он знакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», – резюмируется в сообщении.