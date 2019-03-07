РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 мар. В подмосковном Королеве 10 марта проведут шествие и файер-шоу на Масленицу, следует из афиши мероприятий, опубликованной в Instagram-аккаунте главы городского округа Александра Ходырева.

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, начнутся в Королеве с 11:00. Центральной площадкой праздника станет площадь перед ЦДК имени Калинина.

Как следует из афиши, после посиделок на арт-веранде, в 11:45 начнется торжественное шествие от ротонды до центральной площади, где пройдут представления, ярмарка, мастер-классы, а в 14:00 начнется сжигание Масленицы.

В микрорайонах праздник пройдет в разное время. В микрорайоне Юбилейный провожать весну начнут в 10:30, сжигать чучело Масленицы будут в 13:00 перед ДК «Юбилейный». В микрорайоне Текстильщик праздник начнется в 13:00, а чучело сожгут в 16:00. В это же время перед молодежным культурным центром на Советской улице, дом №18 начнется файер-шоу.

У Бурковского Дома культуры чучело Масленицы сожгут в 12:40, а у Центра культуры и досуга «Болшево» – в 14:45.

У ДиКЦ «Костино» праздник начнется в 13:00, артисты ТЮЗа покажут представление, а в 15:00 здесь сожгут чучело Масленицы. С 12:00 до 12:30 проводы зимы пройдут в сквере Марины Цветаевой.