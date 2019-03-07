РИАМО– 7 мар. Центробанк России отозвал лицензию у уфимской кредитной организации Роскомснаббанк, сообщает Газета.ru.

Соответствующий приказ доступен на сайте регулятора.

«В деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц», – говорится в приказе.

Кроме того, банк привлекал средства с «неочевидными перспективами их возврата по схеме». Такая схема, полагают в ЦБ, имела признаки «финансовой пирамиды».

Роскомснаббанк занимал 132 место в банковской системе России.