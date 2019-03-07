РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 12 марта отключат воду в 26 многоквартирных домах на улицах Молодежная и Заводская, сообщается в группе муниципального унитарного предприятия «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 12 марта с 9:30 до 15:30 работники МУП «Водоканал» проведут ремонтные работы. На время их выполнения будет приостановлена подача воды в 26 многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

Воду отключат по адресам: улица Молодежная, дома №№2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/6, улица Заводская, дома №№1, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20А, 20Б, 20В, 24, 24А. Жителям принесли извинения за неудобства.