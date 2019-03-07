РИАМО - 7 мар. По мнению главы социальной сети Facebook Марка Цукерберга, сегодня набирает популярность тренд на создание небольших закрытых сообществ, в дальнейшем это может способствовать изменению режимов приватности соцсетей, сообщает в четверг Газета.ru.

«Цукерберг заметил, что последние 15 лет Facebook и Instagram помогали людям по всему миру связываться с друзьями и выполняли роль «цифровой гостиной». Однако, считает глава Facebook, «информационные платформы, ориентированные на приватность» в скором времени займут более значимое место на рынке, чем «открытые» соцсети», – говорится в сообщении.

По словам Цукерберга, пользователи сегодня не считают Facebook «закрытой» соцсетью. При этом он выразил мнение, что корпорация «может эволюционировать», могут появиться новые цифровые платформы, нужные людям.