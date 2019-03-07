РИАМО - 7 мар. В Московской области завершился первый этап подготовки членов комиссии на ЕГЭ, уже 900 человек прошли подготовку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области завершился первый этап подготовки членов государственной экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена. Подготовку уже прошли почти 900 человек», – сказала Забралова.

Она уточнила, что в этом году единый государственный экзамен сдадут 34,5 тысячи подмосковных выпускников.

«Наши ребята из года в год показывают достойные результаты сдачи. Процедура сдачи и все нововведения известны как школьникам, так и их родителям – к выпускным экзаменам ребята готовятся с начала учебного года. Нас ждет полный отказ от физических носителей, получать экзаменационные материалы по всем предметам образовательные учреждения будут через интернет», – дополнила Забралова.

Она уточнила, что важную роль в процедуре сдачи экзамена играют независимые эксперты, члены государственной экзаменационной комиссии уже познакомились с нормативными документами, с новой технологией передачи экзаменационных материалов по интернету, с бланками и формами, применяемыми во время экзамена.

«Им предстоит завершить подготовку на федеральном уровне – на платформе Федерального центра тестирования, а также поучаствовать в апробации 15 марта по использованию новой технологии», – резюмировала Забралова.