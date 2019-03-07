РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 мар. Дорогу на улице Железнодорожной в Красногорске очистили от снега и наледи по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Местный житель сообщил на портале «Добродел», что дорогу между домами №№37А и 37 по улице Железнодорожной не чистят и не обрабатывают противогололедными реагентами.

«Работы по очистке от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги выполнены», – сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.