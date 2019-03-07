РИАМО - 7 мар. На основании статистики центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) в России определили регионы с самыми высокими показателями по легальной продаже спиртного, пишет в четверг газета «Известия».

При составлении рейтинга потребления легальной алкогольной продукции специалисты ЦИФРРА использовали данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информацию Росстата о численности населения в стране. Аналитики учитывали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.

«Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 литров на человека за год. В среднем по стране потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 литра на человека», - говорится в статье.

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, регионы из топ-5 неслучайно входят в этот своеобразный рейтинг из года в год. Согласно данным Росстата, там довольно высокие средние зарплаты, а значит, у населения больше возможностей приобретать легальный и более дорогой алкоголь.

«Но это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян. Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — подчеркнул Дробиз.

Согласно последним данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России сокращается уже 13 лет подряд. При этом ведомство обычно приводит статистику потребления алкоголя в пересчете на этиловый спирт, учитывая как легальное спиртное, так и нелегальное.

«Потребление алкоголя в пересчете на этанол в России падает из года в год, хотя легальные продажи спиртного растут. Это означает лишь то, что продажи легальных напитков увеличиваются, а нелегальных — уменьшаются. Также последние 10 лет мы фиксируем падение всех показателей наркологической заболеваемости», — пояснила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.