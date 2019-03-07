РИАМО - 7 мар. В центре столицы двое неизвестных с ножом напали на сотрудника автомойки, похитили у него кольцо и скрылись, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбойном нападении поступило от самого работника автомойки – гражданина 1984 года рождения. Инцидент произошел по адресу: улица Скотопрогонная, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 марта в 02:00 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, гражданину, открыто похитили у него кольцо из желтого металла, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 2 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».