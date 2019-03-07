РИАМО - 7 мар. На юге столицы в районе Царицыно двое злоумышленников напали на таксиста, угрожая ему ножом похитили деньги и скрылись, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о грабеже поступило от самого таксиста – гражданина 1995 года рождения. Инцидент произошел по адресу: улица Кантемировская, дом 31.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 марта в 05:06 по указанному адресу двое неизвестных, следуя в качестве пассажиров в автомобиле Hyundai Solaris, угрожая гражданину предметом, похожим на нож, открыто похитили 3 тысячи 500 рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».