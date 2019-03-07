РИАМО - 7 мар. В подмосковном Щелкове врачи спасли ребенка, который подавился монеткой в 50 копеек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Щелковскую районную больницу №2 поступил годовалый ребенок с жалобами на удушье. При обследовании медики обнаружили у него в области шеи инородное тело», - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что врачи в экстренном порядке удалили чужеродный предмет, им оказалась монета номиналом 50 копеек.

«Врачи Щелковской районной больницы с помощью медицинских инструментов извлекли инородное тело, препятствующее дыханию, и фактически спасли ребенка. Сейчас маленький пациент выписан из больницы домой. Благодарю коллег за профессионализм и желаю малышу крепкого здоровья», - добавил Матвеев.