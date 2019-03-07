РИАМО – 7 мар. В квартире жилого дома в подмосковном Жуковском обнаружили тело мужчины, который скончался от ножевого ранения, позднее оперативники по подозрению в совершении преступления задержали супругу погибшего, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 6 марта на улице Макаревского, дом 11 в своей квартире с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1982 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции в городе Жуковский жена погибшего 1981 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», – заключил представитель пресс-службы.