РИАМО – 7 мар. Тарифы по вывозу мусора в Московской области рассчитываются по числу зарегистрированных граждан, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«У Подмосковья есть особенность, с которой другие регионы не сталкиваются. Помимо 7,6 миллиона зарегистрированных жителей в области еще более 2,6 миллиона незарегистрированных. Это 1,8 миллиона дачников, которые живут у нас с весны по осень, и 0,8 миллиона временных рабочих по разным направлениям. То есть фактически мусор производят 10 с лишним миллионов человек», – сказал Хромушин в интервью «Российской газете», комментируя вопрос об особенностях тарифов по вывозу отходов.

По его словам, тариф был установлен, исходя из числа зарегистрированных граждан, а не по площади, чтобы местные жители не оплачивали бы данную услугу за приезжих.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

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