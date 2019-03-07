РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 мар. Школа №9 Люберец стала единственным образовательным учреждением в области, которое удостоилось «Благодарности» губернатора Подмосковья за развитие и популяризацию самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Коллектив школы №9 реализует программу по развитию и популяризации самбо в полном объеме, внедрив на уроках физкультуры элементы спортивного единоборства. Программа «Самбо в школу» реализуется здесь с прошлого года, благодаря чему учащиеся активно занимаются этим видом борьбы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что проект «Самбо в школу» действует на базе пяти образовательных учреждений городского округа Люберцы.

«В люберецких секциях самбо юных спортсменов тренируют профессиональные наставники, что позволяет им показывать высокие результаты на соревнованиях и чемпионатах», – заключил Ружицкий.

2019 год в России объявлен Годом самбо. Это связано с 80-летним юбилеем спортивного единоборства.