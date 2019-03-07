РИАМО - 7 мар. Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, это позволит контролировать использование денег дольщиков на финансовых площадках, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы будем поставлять информацию, безусловно, друг другу: и то ведомство, и это ведомство, будем в принципе поставлять необходимую информацию, которая нам будет необходима, чтобы осуществлять должным образом контроль за использованием денег дольщиков на тех или иных финансовых площадках, особенно это касается тех финансовых площадок, которые, к сожалению, используют контрагенты наших застройщиков», - сказал журналистам начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что такие площадки ранее были абсолютно бесконтрольными.

«Я думаю, что это позволит нам избавиться от негативных сегодняшних реалий, в которых мы, к сожалению, сегодня работаем, когда контрагенты застройщиков огульно, по сути, бездумно занимаются нецелевым расходом денег граждан. Вот это наша основная задача», - добавил Гарибян.

Как отметил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Станислав Волков, основной задачей ведомства как финансовой разведки является своевременная передача информации о рисках, связанных с финансовым поведением застройщиков.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимовыгодное информирование участников соглашения о возможном недобросовестном расходовании денежных средств участников строительства и пресечение незаконных финансовых операций застройщиками.