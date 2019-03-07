РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук накануне Международного женского дня поздравил жительниц Котельников, Люберец и Дзержинского и пожелал им самореализации и здоровья, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«С Международным женским днем! С праздником, дорогие женщины! Желаю крепкого здоровья, тепла и поддержки близких, самореализации и минимального числа препятствий на пути к цели. Пусть в вашей жизни будет меньше раздумий и рефлексий», – сказал Жук.

Он отметил, что женщины умело и профессионально руководят городами, предприятиями, школами, детсадами, а иногда даже мужчинами.

«Ловите эмоции от каждого дня, цените жизнь и запоминайте мгновения, когда счастливы, не расстраивайтесь вечно на неудачи и любите себя, что есть сил, а мы будем рядом», – заключил Жук.