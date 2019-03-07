РИАМО - 7 мар. Мосгорсуд оставил без изменения решение о продлении ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил Шестуну срок содержания под стражей до 13 мая.

«Постановление Басманного районного суда о продлении ареста в отношении Шестуна оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ранее ему предъявили обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.