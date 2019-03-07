РИАМО – 7 мар. В Москве участники проекта «Активный гражданин» выберут тему для интеллектуальных игр, которые будут проводиться в экоцентре «Царская пасека» в День Земли, голосование продлится до 24 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники проекта «Активный гражданин», проживающие в Восточном округе, смогут выбрать тему для интеллектуальных игр, которые будут проводиться в экоцентре «Царская пасека» в Измайловском парке», – говорится в сообщении.

На выбор будет предложено три варианта: «История, особенности флоры и фауны природных территорий Измайлова», «Особо охраняемые природные территории Москвы, их флора и фауна» и «Экологический праздник «День Земли»».

Голосование продлится до 24 марта. Интеллектуальные игры будут проводиться в Измайловском парке уже этой весной.

Эколого-просветительский центр «Царская пасека» находится на полпути между Красным и Лебедянским прудами.

«На его территории есть сад с яркими цветниками, действующая пасека, разные виды ульев и аптекарский огород, где растут редкие виды растений», – уточняется в сообщении.

Сотрудники экоцентра регулярно проводят экскурсионные программы, тематические занятия, эколого-просветительские акции и творческие мастер-классы.