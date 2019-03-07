РИАМО - 7 мар. В четверг в преддверии длинных выходных движение в Москве будет осложнено, водителям лучше пользоваться машиной после 20 часов, когда минует час пик, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В преддверии 8 Марта и длинных выходных в Москве традиционно увеличивается количество автомобилей. Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине – люди ездят, дарят подарки», – отмечается в материале.

В связи с этим сегодня в Москве ожидается осложнение дорожной ситуации. Во второй половине дня прогнозируются затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками жителей столицы в праздничные дни за город. Помимо этого, пробки возможны вблизи больших торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения.

ЦОДД также напомнил, что сегодня в связи с коротким рабочим днем будет смещен вечерний час пик. Для поездок по городу водителям настоятельно рекомендуется пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик – после 20 часов.