РИАМО - 7 мар. На юго-западе столицы полицейские задержали гражданина 1972 года рождения, работающего дворником, подозреваемого в убийстве коллеги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о ножевом ранении поступило 5 марта в 21:58 по адресу: улица Кржижановского, дом 15, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД в общежитии по указанному адресу, в комнате №20 задержан гражданин 1972 года рождения, дворник, который 5 марта в 21:50 по вышеуказанному адресу в ссоре ножом нанес множественные колото-резаные ранения тела гражданину 1976 года рождения, дворнику, от которых последний скончался», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Источник в правоохранительных органах подтверждает факт задержания подозреваемого.