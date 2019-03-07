РИАМО – 7 мар. Автомобиль Hyundai стоимостью более 2 миллионов рублей угнали у жительницы Пушкинского района, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 6 марта в полицию обратилась женщина 1978 года рождения, которая заявила о пропаже иномарки.

«Так, в период времени с 21:30 5 марта до 08:30 6 марта от дома по месту проживания заявительницы неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Santa Fe 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 2 160 000 рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – заключил представитель пресс-службы.