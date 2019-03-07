РИАМО - 7 мар. Загруженность столичных дорог утром в четверг достигла семи баллов из десяти возможных, по оценке сервиса «Яндекс.Пробки».

«Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе семь баллов, что на три балла выше обычного», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудник пресс-службы ЦОДД сообщил, что в преддверии Международного женского дня в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей. Затруднения возможны вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения.

В четверг из-за сокращенного рабочего дня будет смещен вечерний час пик, поэтому лучше передвигаться по городу на общественном транспорте.