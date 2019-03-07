РИАМО - 7 мар. За прошедший год в «Яндекс.Такси» в два раза больше стало работать женщин-водителей, а также они на 5% больше получают положительные оценки от пассажиров, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».

«К 8 Марта аналитики «Яндекс.Такси» собрали интересную статистику о женщинах, которые выполняют заказы сервиса. За последний год количество женщин-водителей, сотрудничающих с «Яндекс.Такси», выросло в 2 раза. 4,85 — средний рейтинг женщины за рулем в сервисе», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что женщины на 5% больше получают хорошие оценки от пользователей «Яндекс.Такси», чем мужчины.

«Кроме того, пассажиры пишут положительные отзывы о поездках с женщинами в 1,5 раза чаще. Они чаще всего выполняют заказы с 18:00 до 22:00 в будние дни», - добавил собеседник агентства.

По данным «Яндекс.Такси», больше всего женщин сотрудничает с сервисом в Хабаровске, Березниках, Находке, Кызыле и Нижнем Тагиле.