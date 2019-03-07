РИАМО - 7 мар. У входа на Рижский рынок в Москве в очереди стоят около двух десятков человек, некоторые торговцы вынесли коробки с цветами на улицу, чтобы уменьшить поток людей на территорию рынка, передает корреспондент РИАМО в четверг.

Заметить ажиотаж вокруг покупки цветов можно уже при выходе из станции метро «Рижская» – десятки людей идут с букетами и коробками цветов.

«Мы цветы купили, с трудом, но купили. Самих цветов хватает, но около каждого продавца приходится покричать, чтобы тебя услышали и ответили на вопрос. Праздник только завтра, даже интересно, что здесь будет», – сказал один из покупателей.

Рядом с очередью стоят охранники рынка и при помощи громкоговорителя объявляют о втором входе в здание на другой стороне. При обходе территории можно наткнуться на «зазывал», которые обещают провести к палатке с самыми дешевыми цветами. Некоторые продавцы вынесли коробки на улицу, около них тоже сразу выстраивается очередь.

На вход через вторые двери очереди не наблюдается, но для того, чтобы войти внутрь, все равно приходится потолкаться. Возле каждой торговой палатки стоят около десяти людей, чтобы услышать покупателя, продавцу приходится кричать.