В 22:20 (6 марта – ред.) в городском округе Мытищи на 41-м километре Дмитровского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и четверо ранено.
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В 22:20 (6 марта – ред.) в городском округе Мытищи на 41-м километре Дмитровского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и четверо ранено.
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