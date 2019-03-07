РИАМО - 7 мар. Для жителей Трехгорки и Ромашкова Одинцовского городского округа появится альтернативный выезд на МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Сейчас жители имеют единственный выезд в сторону Москвы – по улице Московская поселка Немчиновка, что приводит к большим пробкам. Автодорогу построят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Разработка проектной документации на строительство автодороги на участке Рублевский проезд – «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» завершена. Проект получил положительное заключение экспертизы. В рамках проекта планируется строительство транспортных развязок и путепровода», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, строительство новой автодороги приведет к снижению количества транзитного транспорта через жилую застройку Немчиновки и Ромашкова, обеспечит прямой выезд из новых микрорайонов на МКАД.

«Для водителей появится альтернативная возможность объехать пробку на Минском шоссе. К строительству объекта планируется приступить в текущем году после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта», – дополнил Гержик.

Так, общая протяженность новой дороги со съездами транспортной развязки составит 4,2 километра: участок строительства – почти 1,5 километра, около 1,9 километра – по съездам и 400 метров – по двум кольцевым пересечениям.

Расчетная скорость движения – 100 километров в час по двум полосам движения и 60 километров в час – на съездах.

Кроме того, предусмотрена установка шумозащитных экранов, новых инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения. Финансирование проекта осуществляется из дорожного фонда Московской области.