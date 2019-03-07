РИАМО - 7 мар. На юге Москвы на торги выставили участок под строительство медицинского центра, инвестор должен реализовать проект за 2 года 8 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Город выставил на торги по аренде земельный участок площадью 0,4 гектара для строительства медицинского центра. Участок находится в Южном административном округе столицы. На земельном участке по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 2, общей площадью 0,4 гектара инвестор сможет построить медицинский центр с суммарной поэтажной площадью объекта в габаритах наружных стен – 4,4 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с победителем торгов будет заключен договор аренды на срок 2 года 8 месяцев.

«За это время инвестору необходимо реализовать все строительные работы по проекту строительства медицинского центра и ввести объект в эксплуатацию», – уточнил Гаман.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен в размере 1,5% от его кадастровой стоимости и составляет 215 515,69 рубля.

Прием заявок на участие в аукционе проводится до 25 марта, торги назначены на 28 марта.