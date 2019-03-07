РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев ДТП на парковке у торгового центра «Красные ряды», неизвестный задел кроссовер Nissan и скрылся с места аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец автомобиля.

Инцидент произошел 5 марта на парковке у ТЦ «Красные Ряды» на Революционном проспекте в Подольске.

«Я был на работе с 9:00 до 21:00. Когда вышел с работы, то обнаружил разбитую фару на своем автомобиле Nissan X-Trail. Я предполагаю, что это была большая машина, скорее всего мусоровоз. Потому что на месте повреждения были ошметки грязи вперемешку с пеплом, ну и судя по месту удара, я думаю, что прав. Ведь любая другая машина сначала задела бы бампер, а уже потом фару, но у меня разбита только фара», – сказал владелец.

Он просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить о ней по телефону: 8(977)263-14-06.