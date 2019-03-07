РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске провели Универсиаду по плаванию среди студентов, победителями стали представители Подольского колледжа имени Александра Никулина, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на базе УСЦ «Юность» 6 марта прошла Универсиада по плаванию среди студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования городского округа Подольск. Среди юношей первое место занял Антон Палакин, среди девушек – Александра Крюкова, оба из Подольского колледжа имени Никулина», – говорится в сообщении.

Второе место у Дениса Василина из АНО ПО ГТК «Знание» и Елены Павлихиной из БПОУ «МОМК №5», третье – у Ивана Чижикова из ГБПОУ «МОМК №5». Ребятам вручили ценные призы и грамоты. Универсиада проводится с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи.