РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В семи многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат электроэнергию 13 марта из-за ремонтных работ на электроподстанции, сообщается на сайте «МУП «СЕЗ».

«Подольские электросети запланировали ремонт на электроподстанции №615. Так, 13 марта с 9:00 до 13:00 должны проводиться ремонтные работы. На время их выполнения будет приостановлена подача электроэнергии в многоквартирных домах микрорайона Климовск по адресам: улица Красная, дома №№8, 13А; Садовая, дома №№2, 4, 4А, 5, 20», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.