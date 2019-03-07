РИАМО - 7 мар. Жители Подмосковья, на чьих земельных участках нет жилых домов, могут запросить перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

С 1 января этого года в платежках за ЖКУ появилась отдельная строка «Обращение с ТКО».

«В случае, если на земельном участке расположены лишь хозяйственные постройки (например, гаражи, сараи и тому подобное) и отсутствуют жилые строения, необходимо предоставить в адрес регионального оператора подтверждающие документы (например, свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН и так далее), в которых указано, что данные строения не являются жилыми. К документам также необходимо приложить фотографии участка и расположенных на нем объектов», - сказал представитель пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».

Если на земельном участке нет никаких строений, необходимо также предоставить регоператору подтверждающие этот факт фотографии. Кроме того, документы и фото в обоих случаях можно направить с сопроводительным письмом на электронную почту: ecology@mosenergosbyt.ru.

«На основании предоставленных материалов региональным оператором будет рассмотрен вопрос о проведении перерасчета», - заключил представитель пресс-службы.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.