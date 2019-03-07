РИАМО - 7 мар. Оплатить вывоз мусора в Подмосковье жители могут двумя способами: единым платежом за услуги «Обращение с ТКО» и «Электроснабжение» либо отдельно каждому поставщику, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

С 2019 года в квитанциях за ЖКУ появилась отдельная строка «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

«При оплате единым платежом необходимо использовать реквизиты, указанные в верхней части ЕПД (единого платежного документа – ред.), и единый номер лицевого счета. В таком случае оператор проекта «Мосэнергосбыта» самостоятельно перечислит положенную сумму региональному оператору. Для раздельной оплаты непосредственно поставщикам услуг необходимо указывать номер лицевого счета у конкретного поставщика и использовать их реквизиты, указанные в нижней части ЕПД», - сказал представитель пресс-службы АО «Мосэнергосбыт».

Если оплата по какой-то отдельной услуге произведена по реквизитам, указанным для осуществления единого платежа, сумма будет распределена между двумя поставщиками услуг пропорционально произведенным начислениям.

Оплатить ЕПД можно по указанным в нем реквизитам в любом банке, а также в терминалах оплаты в клиентских офисах ООО «МособлЕИРЦ» (только наличными). Кроме того, жители Подмосковья могут воспользоваться единым личным кабинетом клиента (my.mosenergosbyt.ru), в котором можно произвести оплату коммуналки без комиссии, посмотреть информацию по начислениям, тарифам и другое.

АО «Мосэнергосбыт» и региональные операторы заключили договоры на организацию ежемесячных начислений за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» и их включение в единый платежный документ, а также на доставку квитанций владельцам индивидуальных жилых домов в Подмосковье и организацию приема платежей.

«В рамках данной работы АО «Мосэнергосбыт» осуществляет исключительно ежемесячное формирование единого платежного документа, содержащего начисления по услугам «Электроснабжение» и «Обращение с ТКО», на основании адресных перечней индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Московской области, предоставленных региональными операторами. Все остальные вопросы, в том числе связанные с корректностью сведений о характеристиках домовладений и качеством оказываемой услуги «Обращение с ТКО», находятся исключительно в компетенции региональных операторов», - пояснил представитель пресс-службы.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.