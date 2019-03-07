РИАМО - 7 мар. В предстоящие праздничные выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с температурой до плюс 5 градусов, временами возможны осадки в виде дождя, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет в основном облачной. 9 марта мы ожидаем незначительные, неустойчивые прояснения. Температура будет положительной, в ночные часы близка к нулю, а в дневные часы 8 марта - около плюс 3 градусов, 9 и 10 марта - до плюс 5 градусов», - сказал Синенков.

Он отметил, что облачная погода будет временами сопровождаться осадками в виде небольшого дождя.

«Ветер будет юго-западный, умеренный. 8, 9 и 10 марта атмосферное давление будет ниже нормы. Общий характер погоды могу сказать, что облачный», - добавил Синенков.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Московском регионе при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до минус 1 градуса.