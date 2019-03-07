РИАМО – 7 мар. Продлен прием поздравлений от жителей и гостей Подмосковья с 8 Марта в связи с повышенным интересом пассажиров к проекту «Весна в «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

В преддверии Международного женского дня подмосковный перевозчик организовал акцию «Весна в «Мострансавто». Предприятие предложило жителям и гостям Подмосковья записать аудиопоздравления для пассажирок в прозе или стихах.

«В связи с большим количество присланных поздравлений принято решение о продлении приема заявок до 7 марта включительно. Записать аудио можно дистанционно на смартфон или мобильное устройство и отправить на официальную почту «Мострансавто», – отмечается в сообщении.

Таким образом поздравления услышат более 1 миллиона женщин, ежедневно пользующихся автобусами «Мострансавто», дополнил генеральный директор компании Владислав Мурашов.

К проекту «Весна в «Мострансавто» уже присоединились артисты Леонид Агутин, Стас Михайлов, Максим Покровский, Дмитрий Маликов, Валерий Меладзе, футболист Александр Мостовой, боксер-профессионал Александр Поветкин и другие.

«В автобусах также звучат поздравления глав городского округа Ивантеевка, Раменского района, городского округа Электросталь. Теплые слова пассажиркам подарили жители Балашихи, Волоколамска, Долгопрудного, Можайска, Наро-Фоминска, Подольска, Реутова, Щелкова», – перечисляется в пресс-релизе.

Аудиопоздравления в рамках акции «Весна в «Мострансавто» будут звучать в автобусах предприятия с 6 по 8 марта.