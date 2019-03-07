РИАМО - 7 мар. Подмосковные полицейские обнаружили в грузовом автомобиле более 300 бутылок поддельного алкоголя, в настоящее время устанавливаются злоумышленники, причастные к сбыту контрафакта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Королев в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установлен грузовой автомобиль отечественного производства, который в январе со склада, расположенного по Ярославскому проезду, осуществлял поставку и вывоз поддельной алкогольной продукции. Данное транспортное средство было объявлено в розыск», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, данный автомобиль был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району. Водитель предоставил полицейским товарно-транспортную накладную, выписанную на доставку средств личной гигиены одной из компаний, которая была ликвидирована в 2014 году и в настоящее время никакую деятельность не осуществляет.

«При проведении осмотра автомобиля полицейскими было обнаружено и изъято более 300 бутылок коньяка и водки с признаками подделки, а также средства укупорки алкогольной продукции и 3,6 тысячи единиц стеклотары», – добавила Петрова.

В настоящее время вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение. Образцы продукции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр для определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к сбыту готовой поддельной алкогольной продукции, а также мест ее изготовления и реализации.