РИАМО – 7 мар. В столичном Музее Победы посетительницам в Международный женский день будут дарить самый узнаваемый символ этого праздника – тюльпаны, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Так, 8 марта гостьи Музея Победы смогут получить в подарок тюльпаны. Около тысячи ярких весенних цветов раздадут посетительницам волонтеры Москвы», – отмечается в сообщении.

Затем перед ступенями музея состоится праздничный флешмоб. Начало флешмоба в 13:30.

«Активисты выстроятся в «живую» восьмерку, чтобы поздравить женщин с праздником. К поздравлению вместе с волонтерами Москвы могут присоединиться все желающие», – уточняется в материале.

Вход в Музей Победы 8 марта будет бесплатным для всех женщин.

«В этот день в музее пройдет праздничный концерт, состоятся бесплатные художественные мастер-классы, для посетителей организуют бесплатные кинопоказы», – перечисляется в сообщении.