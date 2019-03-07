РИАМО - 7 мар. Дом геологов на Смоленской набережной в столице признан памятником архитектуры и получил статус объекта культурного наследия регионального значения, он был построен в 1955 году по проекту архитектора Андрея Ростовского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жилой дом министерства геологии СССР, известный как Дом геологов, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1955 году в стиле сталинский ампир. Автор проекта — архитектор Андрей Ростовский», - говорится в сообщении.

Здание имеет Г-образную планировку, его главный фасад выходит на Смоленскую набережную, а боковой — в 1-й Николощеповский переулок. Угол дома с северо-западной стороны выделен двумя боковыми ризалитами (выступами). На крыше расположена скульптурная композиция «Наука и труд» работы Юрия Орехова. В ее центре — декоративная стенка, аттик, с изображением герба СССР. По бокам от аттика — четыре скульптуры мужчин и женщин, по две с каждой стороны.

«Этот дом предназначался для работников министерства геологии Советского Союза. Монументальное одиннадцатиэтажное здание — яркий образец жилой застройки середины прошлого века. Дом геологов сохранил свой облик до наших дней и по-прежнему остается жилым. Кстати, соседний с ним Генеральский дом под номером 5/13 совсем недавно также получил статус памятника архитектуры. Вместе они создают единый архитектурный ансамбль, который придает этой части Смоленской набережной парадный вид», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Центральный и боковой фасады украшены эркерами с лепниной, фризами — горизонтальными лентами из фруктовых гирлянд, звезд и розеток, а проемы между окон декорированы растительным орнаментом. Фасады венчает ступенчатый карниз, а на крыше расположена балюстрада. Оригинальные ограждения из металла и камня украшают балконы дома. Окна последнего этажа на главном фасаде декорированы плоскими арочными наличниками.

Со стороны двора стены здания практически лишены декора. Только у входов в подъезды можно увидеть полуколонны, которые перекрыты балками. Внутри дома сохранились лестницы с фигурным металлическим ограждением и пол, выложенный мелкой керамической плиткой разных форм и размеров. Такую плитку называют метлахской.

Как пояснил Емельянов, после присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения жилой дом на Смоленской набережной находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а реставрационные работы в помещениях общего пользования (подъезды, лестничные проемы), а также на фасадах могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.