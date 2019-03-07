РИАМО – 7 мар. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали мобильное приложение для учащихся, с помощью которого можно трансформировать устную речь преподавателя в письменную во время занятия, а также организовать онлайн трансляцию урока, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали уникальное приложение для школьников и студентов. С его помощью можно организовать трансляцию занятия в учебном заведении в режиме реального времени. Сервис под названием Everytale также автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и отображает его на экране телефона или компьютера», – говорится в сообщении.

Приложение предназначено для слабослышащих или слабовидящих учащихся, а также для тех, кто не может присутствовать на уроке (например, по болезни). В России это приложение не имеет аналогов.

Кроме того, трансформация устной речи в письменную занимает не больше секунды. Архив записей хранится в облачном хранилище учреждения, чтобы пользователи всегда могли найти и повторить пройденный материал. Во время занятия школьники и студенты могут задать вопрос преподавателю в чате.

Текст урока можно перевести на любой иностранный язык. Эта функция полезна в тех случаях, когда лекцию читает иностранный педагог или, когда в аудитории присутствуют ученики из-за рубежа. Интерфейс сервиса доступен на русском и английском языках.

«Часто учащимся тяжело догнать класс или группу, если они отсутствовали на уроках. Кроме того, преподаватель дает на лекции дополнительные сведения по теме – те, что нельзя найти в учебнике. Мобильное приложение поможет ученикам узнать все то, о чем говорили на занятии: на экране смартфона есть полный конспект. Помимо этого, благодаря сервису конспекты уроков теперь будут храниться не только в тетрадках, но и в электронном формате», – сказал коммерческий директор компании – разработчика мобильного приложения, резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Валерий Маковецкий.

Регистрируясь в Everytale, нужно указать свой статус – администратор (сотрудник образовательного учреждения) или пользователь (учащийся). Администратор создает страничку школы или вуза. Ему следует указать количество классов или групп, которые подключатся к системе, а также заполнить информацию о факультетах, кафедрах и преподавателях. Затем каждый учитель создает свой личный кабинет в сервисе, где записывает занятия и прикладывает дополнительные материалы по теме.

Для того чтобы подключиться к системе ученику, при регистрации нужно указать имя и фамилию, пол, номер телефона и адрес электронной почты. Затем требуется только выбрать заведение, в котором он учится. Они представлены в виде списка и на карте Москвы (найти нужное можно по поиску). Затем пользователь увидит перечень всех занятий, текстовая трансляция которых идет прямо сейчас. Чтобы просмотреть текст текущих лекций и архив, нужно ввести код доступа. Его сообщит преподаватель.

«Сервис уже начали тестировать в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (самом вузе и в его колледже). У каждого учреждения есть своя страничка в приложении. Эксперимент продлится до мая текущего года. Когда закончится тестирование, в Everytale можно будет зарегистрировать другие учебные заведения. Скачать приложение можно будет бесплатно. Оно уже доступно в тестовом режиме для Android, в ближайшее время появится также для iOS», – добавляется в материале.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна – в Печатниках. Особая экономическая зона объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства: микроэлектронику, оптику, робототехнику, медицинские технологии и оборудование. Здесь же производят новые композитные материалы. Часть предприятий на территории ОЭЗ занимается разработкой информационных, коммуникационных и энергоэффективных технологий, а также нанотехнологий. Есть компании, которые специализируются на изготовлении ортопедической обуви.

«ОЭЗ «Технополис «Москва» – это динамично развивающаяся индустриальная площадка. Созданная здесь инновационная продукция помогает решать бизнес-задачи в промышленности, а также применяется в социальной сфере: например, совершенствует систему здравоохранения, образования, транспортную инфраструктуру.

«Компании – резиденты ОЭЗ получают такие налоговые льготы, как нулевая ставка по налогам на прибыль, на имущество, на землю и на транспорт. Здесь действует режим свободной таможенной зоны. Средства, которые резиденты сэкономили на налоговых платежах, можно вкладывать в развитие производства – в закупку оборудования, внедрение инноваций, выход на международный рынок»,– пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.