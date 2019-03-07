РИАМО – 7 мар. Информация о драке на юго-востоке столицы, участниками которой якобы стали 30 человек, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 5 марта около станции метро «Рязанский проспект» произошла массовая драка со стрельбой, в конфликте участвовали порядка 30 человек.

«Пятого марта около 21:00 на Рязанском проспекте произошел конфликт между таксистом и двумя пассажирами из-за оплаты проезда. В ходе инцидента один из мужчин произвел выстрел вверх из травматического оружия, от которого никто не пострадал. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции для разбирательства в территориальный ОМВД были доставлены участники и очевидцы конфликта в количестве 10 человек», – отмечается в сообщении.

По данному инциденту были составлены административные материалы.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – заключается в сообщении.