РИАМО – 7 мар. Через мобильное приложение «Метро Москвы» социальную карту пополнили более 17 тысяч школьников, студентов, ординаторов и аспирантов, новая функция появилась в прошлом году, благодаря которой учащиеся могут экономить свое время, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 17 тысяч школьников, студентов, ординаторов и аспирантов пополнили свои карты москвича с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Новая функция стала доступной в прошлом году», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что благодаря дополнительной функции учащимся не нужно обращаться в кассы метро и киоски «Мосгортранса», а также пользоваться автоматами по продаже билетов нового типа. Они экономят время, пополняя карту москвича через приложение «Метро Москвы».

«Записать льготный проездной на один или три месяца для проезда в подземке и на наземном транспорте можно с помощью смартфона на операционной системе Android с модулем NFC, который поддерживает работу с картами москвича и «Тройкой»», – заявил Ликсутов.

Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты – это более 10% пассажиров метро. Они пользуются льготами на проезд. Месячный проездной на метро для учащихся стоит 395 рублей, а на наземный транспорт – 260 рублей. Для проезда на общественном транспорте по карте москвича нужно иметь при себе студенческий билет. Раньше школьникам, студентам, ординаторам и аспирантам нужно было обращаться в кассы подземки и киоски «Мосгортранса» или же пользоваться автоматами по продаже билетов (эти способы пополнения карты доступны и сейчас).

Мобильное приложение «Метро Москвы» начало работать в 2017 году. Его скачали уже более 1,9 миллиона пассажиров. С помощью пуш-уведомлений пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и Apple Watch и поддерживает голосовой помощник Siri.

«Метро Москвы» позволяет строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек: сервис подскажет дорогу до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок, а также стоимость поездки. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут. В сервисе есть функция пополнения карты «Тройка» с помощью Samsung Pay и Apple Pay.