РИАМО - 7 мар. Свыше 15 тысяч тюльпанов подарят москвичкам в Международный женский день в 11 парках столицы, в том числе цветы вручат в «Сокольниках», «Зарядье», Воронцовском, Измайловском и Таганском парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 11 столичных парках 8 марта женщинам подарят тюльпаны. Цветы вручат в «Сокольниках», «Зарядье», Бабушкинском, Измайловском и Таганском парках, а также в других зонах отдыха. Всего в парках заготовят более 15 тысяч тюльпанов белого и розового цветов», - говорится в сообщении.

Больше всего тюльпанов, 4 тысячи, женщинам подарят в Воронцовском парке. Более 3 тысяч — в «Сокольниках», почти 2 тысячи — в парке «Зарядье». Еще по 1 тысяче цветов подарят гостьям в парке Горького, Бабушкинском парке и парке «Митино».

«Мы приглашаем всех отметить 8 Марта в столичных парках. В этот день москвичкам подарят тысячи цветов и мощный заряд весеннего настроения. Некоторые из парков подготовили оригинальные поздравления. Так, в саду «Эрмитаж» цветы дамам будут вручать галантные кавалеры в изящных нарядах. Их можно найти рядом с цветочной фотозоной в центральной части парка. На центральной площади Таганского парка дарить женщинам цветы будут мимы», - сказали в пресс-службе «Мосгорпарка».

В пресс-службе добавили, что в парке «Сокольники» тюльпаны будут вручать в нескольких местах. Возле эстрады «Ротонда» получить цветы можно только после участия в музыкальной викторине. А на Фонтанной площади и у главного входа дарить тюльпаны будут всем желающим.

Праздновать Международный женский день будут в 18 парках столичного департамента культуры. В пятницу, 8 марта, посетителей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, романтичные квесты и конкурсы.

Специальный подарок к Международному женскому дню приготовили столичные музеи. Вход в некоторые из них 8 марта будет бесплатным для женщин. Москвички смогут посмотреть экспозиции Третьяковской галереи, Музея военной формы одежды, Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», Государственного музея искусства народов Востока, Российского национального музея музыки, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народного искусства. Женщины также смогут бесплатно посетить экспозиции Государственного исторического музея и Музея Победы.

Улицы Москвы уже украсили к празднику поздравительными весенними плакатами. Их можно увидеть на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.