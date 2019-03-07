РИАМО - 7 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий городского округа Дубна, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (5 марта 2019 года - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Ленина города Дубна», – говорится в документе.

Также ограничения сняли в городском округе Дубна.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.