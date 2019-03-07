РИАМО - 7 мар. Накануне Международного женского дня продавцы на Avito предлагают москвичам воспользоваться своими услугами, начиная от традиционной доставки цветов и праздничного макияжа, до заказа необычных подарков.

Например, можно удивить любимую «мексиканским поздравлением» - за 15-20 тысяч рублей профессиональные латиноамериканские музыканты исполнят серенаду под окном.

«Бесаме мучо», Мариачи, «Ла бамба» и другие песни сделают ваше поздравление романтическим, зажигательным и незабываемым!» - уверяет продавец.

Другой пользователь сайта предлагает заказать поздравление от Бэтмена – курьер в костюме супергероя доставит даме букет тюльпанов. В зависимости от количества цветов услуга обойдется от 1,8 тысячи до 3,6 тысячи рублей.

В Москве можно заказать и такую нестандартную праздничную услугу, как фото с коробкой iPhone X и автомобилем BMW. Продавец обещает привезти «реквизит» по нужному адресу, сделать снимок и обработать его. Цена на услугу обсуждается индивидуально.

В качестве интересных подарков на 8 Марта на Avito можно найти именную килограммовую банку Nutella (около 1,5 тысяч рублей), консервированные женские носочки (150 рублей), букет из носков (1-1,7 тысячи рублей) и сакральный серебряный артефакт с Бали (135 тысяч рублей).